Ya llevamos dos meses y medio del año 2024 y al borde de comenzar la primavera, siempre, cada año, se celebra el Día del Padre. Aunque es una fecha que se homenajea en prácticamente todo el año, en España se celebra siempre el 19 de marzo y es día festivo en algunas regiones, si bien cada año varía el número de lugares donde se celebra. En otros países, como en Estados Unidos, de donde procede realmente el origen del Día del Padre, se celebra el tercer domingo de junio. Ahora, en territorio español, hoy es día de fiesta en algunas zonas, día de celebración en prácticamente todo el país y sí, también día de sorteos extraordinarios.

A los sorteos diarios de la ONCE —como el Triplex o el Super Once— se suma este 19 de marzo el sorteo del Cupón Extra del Día del Padre , un sorteo especial (con un premio especial) que reparte hasta un millón de premios. Se trata de uno de los pocos sorteos extraordinarios que realiza la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), y el tercero del año, después del Cupón Extra de Navidad que, pese a llamarse así, se celebra el día 1 de enero, el primero de cada año, y el de San Valentín, que se celebra siempre el 14 de febrero.

A diferencia de otros sorteos del Día del Padre, como el de Lotería Nacional, que no necesariamente coincide con la fecha del día que conmemora, el sorteo del Cupón Extra del Día del Padre sí se celebra el mismo 19 de marzo, por lo que este martes habrá un sorteo más, añadido a los demás sorteos de la ONCE que se celebran cada martes. Porque, además, este sorteo no sustituye a ninguno, lo que implica que también hay el 19 de marzo, por ejemplo, sorteo del Cupón Diario de la ONCE.

Todos los sorteos de la ONCE se celebran en torno a la misma hora: a partir de las 21:15 es cuando se van dando a conocer los números premiados de las diferentes loterías de la ONCE; también, el extra. Así pues, el número premiado del Cupón Extra del Día del Padre se dará a conocer el martes 19 de marzo a partir de las 21:15. El sorteo puede verse en directo, pero también puedes seguir toda la información relevante del sorteo en laSexta.com, donde se seguirá minuto a minuto toda la información del sorteo.