Tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado celebra sorteos a lo largo del año aprovechando días especiales. Un ejemplo más que claro es el de hoy: todos los años, el 19 de marzo se celebra el Día del Padre; un día que puede ser festivo en algunas zonas pero que, sobre todo, se celebra en cualquier parte, incluso fuera de España. El Día del Padre, 19 de marzo, que coincide con San José en el santoral católico, es una de esas fechas que estas dos instituciones aprovechan para celebrar sendos sorteos extraordinarios.

Ahora bien, aunque se coge el 'nombre' del día en cuestión, no siempre el sorteo se celebra el día de la celebración. Por ejemplo, la ONCE siempre celebra un sorteo de Cupón Extra del Día del Padre. Dado que la ONCE tiene sorteos todos los días —a diario, el Triplex y el Super Once; de lunes a jueves, el Cupón Diario...—, no hay ningún problema en celebrar el sorteo el mismo día de la celebración, de modo que el Cupón Extra del Día del Padre se celebra exactamente el Día del Padre, el martes 19 de marzo.

Sin embargo, y aunque Loterías y Apuestas del Estado siempre organiza un sorteo extraordinario dedicado al Día del Padre, solo tiene sorteos dos días a la semana. Por norma general, los sorteos ordinarios de Lotería Nacional son los jueves y los sábados. Algunos sorteos extraordinarios sí se celebran en una fecha concreta, como son el de la Lotería de Navidad, que siempre tiene lugar el 22 de diciembre, o el de la Lotería del Niño, que siempre es el 6 de enero, día de Reyes.

No obstante, la mayor parte de los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional son 'trasladados' de la fecha de la que hacen gala al sábado más próximo. Es precisamente el caso del sorteo del Día del Padre: aunque la fiesta se celebra el 19 de marzo, este año el juego se realiza el sábado 23 de marzo.

No siempre se hace así. En ocasiones, si hay una mínima posibilidad de acercarlo lo máximo posible a la fecha de celebración, también se hace. Es lo que ocurrió el año pasado: para hacer coincidir el sorteo exactamente con el Día del Padre, el sorteo del sábado fue sustituido por el sorteo extraordinario el día 19 de marzo, que caía en domingo. En vez de realizarse el juego a las 13:00h, los bombos empezaron a girar a las 21:00h, como en un sorteo extraordinario.

Un sorteo con premio millonario

El sorteo extraordinario del Día del Padre tiene un premio muy especial para un solo jugador. La organización del juego recompensa con 15 millones de euros a un único décimo que acierte el número del primer premio además de la serie y la fracción. Los jugadores que acierten el número principal se llevan 130.000 euros. Hay un segundo premio para una segunda extracción de cinco cifras que recompensa a los jugadores con 25.000 euros.

Además, como todos los sorteos extraordinarios de lotería, hay una serie de premios para aproximaciones, centenas, terminaciones y extracciones especiales de dos a cuatro cifras. Loterías y Apuestas cuenta con 105 millones de euros, un 70% de la emisión del sorteo, para cubrir los premios que se repartan en este sorteo.

Hacienda también gana con el sorteo del Día del Padre

Como en todos los sorteos de lotería, Hacienda aplica retenciones a los premios que exceden los 40.000 euros. La tributación es de un 20% a todos los premios que superen los 40.000 euros. Si el próximo sábado hay un jugador que se lleve los 15 millones de euros del premio especial, la Agencia Tributaria retendrá 2.992.000 euros. El ganador del premio se llevaría así algo más de 12 millones de euros.

También los ganadores del primer premio tienen retenciones: de los 130.000 euros, Hacienda se quedaría con 18.000 euros, recibiendo los jugadores 112.000 euros en total. La retención no se aplica al resto de premios, ya que todos se encuentran por debajo de los 40.000 euros.