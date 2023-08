Cada día, un cupón. Pero algunos días concretos, el cupón es otra cosa. La ONCE, además de sus sorteos diarios —el Cupón Diario, el Triplex, el Super ONCE...—, celebra sorteos extraordinarios, como también lo hace Loterías y Apuestas del Estado con los especiales y míticos sorteos de la Lotería de Navidad o del Niño. Uno de ellos es el que se celebró ayer, 15 de agosto, festivo veraniego por excelencia: el Sorteo Extra de Verano de la ONCE ponía en juego 15 millones de euros. Pero ojo, las probabilidades de hacerse con este tipo de espectaculares premios no es nada sencillo.

¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de sorteos, en este caso el premio especial no se lo lleva un cupón que acierte cinco números, sino que también tiene que acertar la serie. Es decir, solo un cupón, uno en toda España, se puede llevar los 15 millones de euros del gran premio de la jornada. En el sorteo de 2022, cuando el número premiado fue 10231 (serie 047), los 15 millones de euros viajaron a Alicante, donde una persona se embolsó nada más y nada menos que 12 millones de euros (después de impuestos).

Este año, el cupón ganador era el 55190 (serie 083), pero los 15 millones nunca se llegaron a repartir. "El número premiado con los 15 millones de euros no ha sido vendido", han confirmado a laSexta.com desde la ONCE. A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando se vendieron además del cupón ganador del premio grande, nueve de los diez cupones que se llevaban el premio de un millón, en 2023 ha habido algo menos de suerte repartida por España: sólo cinco de los diez números premiados con un millón de euros fueron vendidos, concretamente en San Sebastián, Mos (Pontevedra), Montellano (Sevilla), Langreo (Asturias) y Lugo.

En Langreo, la vendedora del premio fue María del Carmen Argalledo, que vendió el cupón desde su punto de vista habitual. Enrique Juan García fue el repartidor de ilusión de Lugo. Por su parte, María Cristina Fuentes vendió otro cupón del Extra de Verano de la ONCE premiado, concretamente en San Sebastián, mientras que Diego Molina fue el que lo hizo en la localidad sevillana de Montellano.

El último millón de euros del Extra de Verano se fue a Mos (Pontevedra), éste vendido en un estanco del municipio. El Extra de Verano de la ONCE también ha repartido premios menores en diferentes localidades españolas, especialmente de cupones premiados con 1.200 euros.