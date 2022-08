No es nada sencillo conseguir el premio: hacerse con el décimo millonario del sorteo Extra de Verano de la ONCE es lo que todos los participantes esperan, pero solo hay un 0,0000000833% de probabilidades de que esto ocurra si se juega con una sola papeleta. No es sencillo, pero tampoco es imposible. Que se lo digan a la persona que adquirió su boleto en el Parque Comercial Vistahermosa de Alicante, donde se compró la papeleta ganadora. "Estoy muy contenta y muy nerviosa", asegura Lali Gallego, le encargada de vender el número 10.231 con serie 047, el número premiado.

"Yo siempre estoy repartiendo suerte en estos casi tres años que llevo trabajando en la ONCE desde mi puesto en el parque comercial, con todos los amigos de allí y clientes habituales", señalaba la vendedora que ha entregado 15 millones de euros a una persona cuya identidad por ahora se desconoce —y que es improbable que se conozca—. La felicidad de Lali es, además, doble, ya que su gran premio ha sido entregado solo un mes después de firmar un contrato indefinido como vendedora de la ONCE. Es importante recordar que aunque el premio son 15 millones, Hacienda se lleva una parte de cada uno de los premios, a través de un impuesto que se aplica al 20% de todo lo que supere 40.000 euros.

El sorteo, que se celebró la noche del lunes 15 de agosto a las 21:25 aproximadamente no solo entregó estos 15 millones, sino que repartió otros muchos millones por el resto de la geografía española. Tal y como ha informado la propia ONCE, estos son los lugares donde se han entregado los premios de un millón de euros:

Getxo (Bizkaia): número vendido por Juan Francisco García Pereña

Leganés (Madrid): número vendido por Fátima Velasco Algar

Sevilla: Rafael Llopis Melián vendió el número

Torrent (Valencia): el décimo fue vendido en la oficina de Correos de la Avenida Al Vedat

Castell-Platja d'Aro (Girona): el cupón fue vendido por Albert Busquets Plaja

Asimismo, además de los premios mayores el sorteo Extra de Verano de la ONCE ha repartido este 15 de agosto de 2022 unos cuatro millones de euros en cupones premiados con 40.000 euros cada uno. La mayor parte de ellos se ha ido a Andalucía donde, además del millón que llegó directamente a Sevilla, han sido premiados 20 cupones en la provincia de Málaga, entre Ronda y Marbella; otros 11 cupones se fueron a Chiclana (Cádiz), Motril (Granada), Cádiz y Huelva; y otros res viajaron hasta Fernán Núñez, en la provincia de Córdoba.

En Cataluña, la provincia de Girona también ha visto premios repartidos: además de uno de los premios del millón, en Platja d'Aro, la localidad de Blanes ha recibido 400.000 euros repartidos en diez cupones, mientras que El Prat de Llobregat (Barcelona) ingresará los 160.000 euros de otros cuatro décimos premiados. El sorteo Extra de Verano de la ONCE ha viajado también a las islas: 10 cupones de 40.000 euros cada uno se han ido a Baleares, mientras que en Canarias, Ingenio (Las Palmas) han caído cuatro cupones.

Los premios de 40.000 euros han estado muy repartidos: en Ourense se vendieron seis cupones, mientras que en A Coruña se vendió uno; en la comunidad extremeña son 10 los cupones de 40.000 euros premiados, todos ellos en Cáceres. La comunidad valenciana, amén de llevarse el premio de los 15 millones y uno de un millón, ha repartido nueve cupones premiados con 40.000 euros en la capital; mientras que otros tres clientes de la ONCE compraron cupones que resultaron premiados en Ciudad Real, Madrid y en la propia página web de la ONCE.