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Bote: 27 millones de euros

SELAE | Comprobar el resultado del sorteo de La Primitiva del sábado 4 de julio de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este sábado, 4 de julio de 2026, para La Primitiva.

La Primitiva (sábado): comprueba los números premiados del sorteo de hoy La Primitiva (sábado): comprueba los números premiados del sorteo de hoylaSexta

Para este sábado 4 de julio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como de la Lotería Nacional, el de la Bonoloto y el del Sueldazo del sábado.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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