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Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de Vacaciones | Resultado del sábado 4 de julio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de Vacaciones de hoy, sábado 4 de julio de 2026.

Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de Vacaciones | Resultado del sábado 4 de julio de 2026 Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de Vacaciones | Resultado del sábado 4 de julio de 2026laSexta

Para este sábado 4 de julio de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

  • 💥Premio especial: pendiente de sorteo
  • Primer premio: pendiente de sorteo
  • Segundo premio: pendiente de sorteo
  • Tercer premio: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

El premio especial del sorteo extraordinario del 4 de julio reparte 20 millones de euros a un sólo décimo, al que tenga el número y la serie. Este sorteo también reparte un premio de 200.000 euros al primer premio y de 60.000 euros al segundo, que se suman a un tercer premio de 20.000 euros por décimo. Además de este, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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