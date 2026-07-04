Loterías y Apuestas del Estado
Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de Vacaciones | Resultado del sábado 4 de julio de 2026
Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de Vacaciones de hoy, sábado 4 de julio de 2026.
Para este sábado 4 de julio de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:
- 💥Premio especial: pendiente de sorteo
- Primer premio: pendiente de sorteo
- Segundo premio: pendiente de sorteo
- Tercer premio: pendiente de sorteo
- Reintegro: pendiente de sorteo
El premio especial del sorteo extraordinario del 4 de julio reparte 20 millones de euros a un sólo décimo, al que tenga el número y la serie. Este sorteo también reparte un premio de 200.000 euros al primer premio y de 60.000 euros al segundo, que se suman a un tercer premio de 20.000 euros por décimo. Además de este, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).