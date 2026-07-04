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Sorteo de SELAE

Bonoloto de hoy | Premios y resultado del sorteo del sábado 4 de julio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del sábado 4 de julio de 2026.

Penúltimo sorteo de la Bonoloto de la semana, con los premios del sábado Penúltimo sorteo de la Bonoloto de la semana, con los premios del sábadolaSexta

Para este sábado 4 de julio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE y del sorteo extraordinario de Lotería Nacional de Vacaciones.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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