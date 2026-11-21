La Primitiva (sábado): comprueba los números premiados del sorteo de hoy

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este sábado, 21 de noviembre de 2026, para La Primitiva.

Para este sábado 21 de noviembre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Joker: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, de la Lotería Nacional, de la Bonoloto y del Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)