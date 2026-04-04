La Primitiva de hoy | Resultados del sorteo del Sábado Santo, 4 de abril de 2026

Comprueba el número ganador del sorteo de La Primitiva del sábado

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este sábado, 4 de abril de 2026, para La Primitiva.

Para este Sábado Santo, 4 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

Combinación ganadora: 14 30 38 39 43 46

Número complementario: 1

Reintegro: 7

Joker: 4 994 396

También puedes revisar los los resultados del Triplexy del Super Once, así como los premios de la Lotería Nacional del sábado. También este sábado se celebra el sorteo diario de la Bonolotoy el del Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).