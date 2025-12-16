Resolvemos la gran duda del recargo en la Lotería de Navidad: si supera el máximo puedes denunciar

Tanto cuando entran en juego las participaciones y papeletas de cara a la Lotería de Navidad como cuando compramos décimos fuera de las administraciones, nos entran las dudas. ¿Nos pueden cobrar más de 20 euros?

Hasta que Loterías y Apuestas del Estado tome una decisión al respecto, el precio oficial del décimo de la Lotería de Navidad es de 20 euros. Los loteros españoles llevan años pidiendo que se suba el precio —piden subirlo a 25 euros, aunque también subirían los premios—, pero desde hace dos décadas, está estancado en la misma cuantía. ¿Y qué pasa con esos décimos que nos cobran a 22 ó 23 euros? Es lo que suele ocurrir, por ejemplo, cuando compramos Lotería de Navidad en la calle —para muchos, la opción de saltarse la cola en administraciones como 'Doña Manolita' merece ese sobrecoste— o en algunos establecimientos, como los bares de clubes deportivos.

También ocurre, aunque se nota menos, cuando compramos participaciones de Lotería de Navidad: una parte de lo que pagamos, que siempre es una porción del décimo, entra en juego en el sorteo; otra, más pequeña, sirve como donativo para financiar la organización que vende la papeleta. Esta es una práctica frecuente en organizaciones culturales, como las que gestionan las Fallas en Valencia, o clubes deportivos. ¿Pero cuánto nos pueden llegar a cobrar?

No es ningún secreto, aunque en la realidad en muchos casos nos cobran más de lo que deberían. La abogada experta en Loterías Patricia Moreno explica, en Equipo de Investigación, que para que una participación sea del todo legal ha de estar autorizada por SELAE, pero no sólo eso, sino que además tiene que contar con mucha información sobre quién gestiona la papeleta. Pero uno de los apuntes más importantes de la abogada es la cuantía que nos pueden cobrar como recargo, porque como todo lo que tiene que ver con Loterías, está absolutamente regulado.

SELAE autoriza un recargo del 20% del valor de la papeleta y, como máximo, un 20% del precio del décimo. Cuando se trata de participaciones, habrá que ver cómo está desglosado el precio de la misma: si compras una participación a un precio de 3 euros, te tienen que decir qué parte entra en juego en el sorteo y cuál es el donativo. Si, pongamos por caso, esta participación pusiera en juego sólo 2 euros y dejara 1 euro de donativo, la abogada asegura que podría interponerse una denuncia por estafa. ¿Por qué? Porque el 20% de los 2 euros que cuesta la papeleta son 40 céntimos, por lo que la papeleta podría costar, como máximo, 2,40 euros.

Con la venta de décimos completos ocurre lo mismo, aunque no todos los que venden décimos con recargo están autorizados para ello. Aunque existen permisos especiales para esta 'reventa' en la calle, la mayoría de los vendedores sólo cuentan, dicen, con una autorización verbal de la administración, con documentación obsoleta o, en muchos casos, con absolutamente nada.

