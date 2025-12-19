Las pruebas que Adolfo usó para ganar el juicio contra el amigo que cobró su Lotería de Navidad sin él

Hay quien asegura que compartir la ilusión es lo mejor de la Lotería de Navidad... pero para Adolfo, se convirtió en una pesadilla. En este programa de Equipo de Investigación de 2023 relata lo que le ocurrió por culpa de un amigo después de que le tocara el segundo premio.

Que te toque un pellizquito en la Lotería de Navidad es una de las mayores alegrías que puedes vivir, sobre todo si eres español y, además del regocijo por hacerte con ese dinerito que muchos usan para 'tapar agujeros', cumples un sueño patrio que no se puede explicar en términos económicos. Este sorteo es algo tan nuestro como los mazapanes y el belén y una de las costumbres más arraigadas es compartir con los más allegados la ilusión... y los euros.

Eso es lo que hicieron Adolfo y Jhonatan, dos tinerfeños que resultaron ser unos de los grandes afortunados. Aunque para Adolfo, esa fortuna se convirtió en pesadilla. Así lo cuenta él mismo en este fragmento del programa de Equipo de Investigación: a la caza del Gordo que se emitió en laSexta en 2023.

Adolfo firmó el décimo y Jhonatan se lo llevó

Ambos se hicieron con el boleto en la cafetería de una gasolinera de Granadilla de Abona, en Tenerife.

Adolfo tomó sus precauciones: "Le pedí a la camarera que me diera un bolígrafo y lo firmé por detrás". Desde ese momento, nunca más se volvieron a ver. "Sí, sí. Lo vimos firmar el décimo, como es normal cuando uno comparte", confirman algunos testigos ante las cámaras. Y, como diría Carles Porta, recordeu aquest testimoni.

Cuando Adolfo supo que era uno de los del décimo del segundo premio, llamó rápidamente a su amigo, que era el encargado de custodiarlo. Pero él, no respondía a sus llamadas. "Ahí ya empecé a pensar lo peor", reconoce. "Lo primero que tengo que hacer es ir a ponerle una denuncia", recuerda que pensó.

"Como si hay 28 firmas"

Eduardo Silgo es el abogado que consiguió probar ante el juez que lo que Adolfo decía era cierto y que el premio le pertenecía. Pero, ¿puede ir una persona sola a cobrar un décimo premiado de la Lotería de Navidad y en el reverso hay una firma de otra persona? "Sí, como si hay 28 firmas y una promesa de casamiento", responde tajante el letrado.

Al final, las típicas cosas que hacemos todos cuando compartimos décimo, no tienen validez judicial: "Uno puede fotocopiarlo y hacer la firma, otro puede meter en un grupito de WhatsApp y sacar la foto... Realmente la cuestión está en que es un billete al portador, como como un cheque al portador, lo cobras y te lo llevas. Si se te cae el billete en la calle lo cobra cualquiera", advierte Silgo.

"La cuestión está en que no hay nada escrito sobre esto. A la hora de la verdad, pues siempre pasa lo que todo el mundo piensa, que tendrás que fiarte de si alguna vez tuvo un número de lotería con alguien, que evidentemente te respete tu parte y ya veremos que pasa con Hacienda que no lo considera una donación", dice claramente.

Cómo logró demostrar Adolfo que el premio también le pertenecía a él

Pero, si esto es así, ¿cómo pudo demostrar el abogado que Adolfo también era propietario de aquel décimo? Todo fue gracias a la declaración de dos personas que estaban en la cafetería y vieron lo que ocurrió. Solo por eso, consiguió ganar el juicio... nueve años después.

En el caso de Jhonatan, el amigo traidor de Adolfo, el abogado logró, tras el juicio, que devolviera el dinero, asumiera las costas judiciales y los intereses correspondientes. Además, la justicia le impuso una pena de un año y medio de cárcel.

Sin embargo, la condena no se cumplió por completo: este amigo se declaró insolvente. "Ese dinero se gastó y se perdió", afirma Adolfo con resignación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de Equipo de Investigación. Puedes ver el programa completo de 'A la caza del Gordo', en atresplayer.

