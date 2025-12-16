Ahora
El 'zasca' de Ramón García al ver que una señora rechaza la lotería de Navidad de 'En Compañía'

Virales de Aruser@s

El 'zasca' de Ramón García al ver que una señora rechaza la lotería de Navidad de 'En Compañía'

Ramón García vive un momento inesperado cuando una espectadora cuelga al recibir la llamada para comunicarle que ha sido agraciada con un décimo de la lotería de Navidad del programa.

Las llamadas telefónicas que recibe Ramón García en 'En Compañía', donde comparte plató con Gloria Santoro, siguen dejando momentos sorprendentes. Si hasta ahora la entrega de jamones había sido uno de los instantes más comentados del programa, ahora la sorpresa llega con el intento de repartir el número de la Lotería de Navidad del espacio.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, el presentador trata de contactar con una espectadora para darle la noticia, pero la llamada es rechazada de forma inmediata, impidiendo cualquier conversación. Una reacción que provoca el enfado visible de Ramontxu: "Esa reacción hay que hacerla cuando viene la gripe o Hacienda, no cuando te llaman con educación".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores aseguran que este episodio pone sobre la mesa la creciente desconfianza hacia las llamadas telefónicas desconocidas. "Dadie se fía de nada, y con razón", comenta Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sumar descarta salir del Ejecutivo pero pide una reunión "urgente" a Sánchez: "No vamos a aguantar un Gobierno de puteros y corruptos"
  2. Buxadé (Vox) presionó para "disolver" Revuelta al conocer sus presuntas irregularidades: "Hay un engaño, el dinero ese no se está destinando a la DANA"
  3. El Congreso abre un expediente sancionador al agitador ultra Vito Quiles por grabar sin autorización en la Cámara Baja
  4. La jueza de la DANA ve "una hipótesis plausible" que Vilaplana llevara a Mazón al Palau en su coche
  5. Así 'vigilará' Hacienda los pagos por Bizum a partir de 2026 (y no, no cambia mucho para los particulares)
  6. Sangre en el hotel donde se alojó Nick Reiner la noche de la muerte de sus padres: "Parecía desorientado"