El 'zasca' de Ramón García al ver que una señora rechaza la lotería de Navidad de 'En Compañía'

Ramón García vive un momento inesperado cuando una espectadora cuelga al recibir la llamada para comunicarle que ha sido agraciada con un décimo de la lotería de Navidad del programa.

Las llamadas telefónicas que recibe Ramón García en 'En Compañía', donde comparte plató con Gloria Santoro, siguen dejando momentos sorprendentes. Si hasta ahora la entrega de jamones había sido uno de los instantes más comentados del programa, ahora la sorpresa llega con el intento de repartir el número de la Lotería de Navidad del espacio.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, el presentador trata de contactar con una espectadora para darle la noticia, pero la llamada es rechazada de forma inmediata, impidiendo cualquier conversación. Una reacción que provoca el enfado visible de Ramontxu: "Esa reacción hay que hacerla cuando viene la gripe o Hacienda, no cuando te llaman con educación".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores aseguran que este episodio pone sobre la mesa la creciente desconfianza hacia las llamadas telefónicas desconocidas. "Dadie se fía de nada, y con razón", comenta Alfonso Arús.

