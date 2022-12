Casi seis meses es el tiempo que han tenido los jugadores de la Lotería de Navidad para adquirir sus décimos. El pasado 8 de julio arrancaba la venta de décimos del sorteo navideño en las administraciones de todo el país. Y con él, Loterías y Apuestas del Estado sacaba a la luz su primer comercial (que no sigue el mismo hilo que el anuncio oficial que sale un mes antes del sorteo). Ese con el que animaban a los ciudadanos a adquirir sus respectivos décimos con 'La Virgen con el niño en la Gloria', de Carlo Maratti. Pero ni Virgen, ni Maratti. Muchos siguen sin sus décimos a dos días del sorteo de la Lotería de Navidad.

Ahora vienen las prisas por conseguir las mismas terminaciones que sus compañeros de trabajo, amigos y familiares. Sin embargo, llegados hasta este punto es posible que algunos de los números que deseas ya se hayan agotado. Siempre puedes comprobarlo tú mismo de la mano del buscador de décimos de Lotería de Navidad de laSexta. Al usar esta herramienta sabrás dónde se vende el décimo que deseas. Puede ser que lo tengan en una sola administración, en varias o que, en el mejor de los casos, puedas comprarlo por internet en la web oficial o aplicación de Loterías y Apuestas del Estado.

La forma de averiguarlo es acudir directamente a esta última y filtrar el número. En el caso de que no se pueda adquirir online, la propia web te lo hará saber: "Lo sentimos. No existe disponibilidad de décimos según tu solicitud. Por favor, solicita otro número o deja más posiciones al azar". Llegados a este punto, solo quedará utilizar el buscador de décimos y consultar en qué administraciones lo venden para hablar con ellas y pedirles que nos lo envíen a casa (a cambio de pagar los gastos de envío). En algunas de ellas ya han cerrado el plazo para enviar décimo, pero todo es cuestión de preguntar. Eso sí, siempre desde un portal oficial para no caer en las míticas estafas de la Lotería de Navidad. Esas en las que te cuelan décimos falsos a última hora, cuando la venta de décimos ya está oficialmente cerrada. ¿Y cuándo es eso?

Hasta cuándo se puede comprar la Lotería de Navidad

Los décimos de la Lotería de Navidad se pueden comprar hasta última hora de la tarde del 21 de diciembre, el día de antes del sorteo. La hora exacta depende del horario que siga cada una de las administraciones y que suele situarse en torno a las 20:00 horas, como es el caso de Lotería Manises en Valencia. Doña Manolita, en cambio, cierra sus puertas media hora más tarde. Ojo, porque sean las más conocidas - por haber vendido el Gordo más años - no implica que sean las más afortunadas.

Dicho esto, si llegado el 21 de diciembre a las 20:30 horas sigues sin tus décimos, todavía puedes recurrir a la venta online, que se cierra a las 22:00 horas del día anterior al sorteo (el miércoles 21 de diciembre, en este caso). Sólo tienes que buscar el número que quieres en la web de Loterías y Apuestas del Estado, elegir el sorteo — en este caso, el sorteo extraordinario de Navidad del 22 de diciembre — y probar suerte en el botón naranja de 'Jugar'. En el caso de que no estén disponibles los números con los que juegas siempre, no debes frustrarte, pues cada décimo de la Lotería de Navidad tiene las mismas probabilidades de tocar. Eso sí, siempre puedes inspirarte en el historial de premios del sorteo para ver qué terminaciones han tocado más y cuáles menos.