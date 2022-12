Ya se ha convertido en una tradición más, comprar un décimo en la famosa administración madrileña nº 67 de Doña Manolita. Sus largas colas de horas no hacen desfallecer a compradores habituales, turistas y curiosos que esperan pacientes a poder comprar un décimo.

¿Quieres saber más? Son 2 min.

La administración abre sus puertas a las nueve de la mañana pero hay personas que empiezan a hacer la cola horas antes para poder ser los primeros. Es el caso de Jon, que compra décimos para todos sus compañeros de trabajo. "Llevo aquí desde las cuatro y media de la mañana para poder comprar un décimo ya que tengo que trabajar por la tarde y todos los años vengo a esta hora", nos cuenta.

La administración vende décimos a cualquier parte del mundo gracias a su página web, sin embargo los hay que prefieren venir en persona y recorrerse miles de kilómetros. Es el caso de Raúl y su novia. "Vengo desde Londres. He venido con mi pareja porque ella quería comprar aquí", explica Raúl.

Apenas 400 metros separan la administración de la Gran Vía, pero este año ese escaso trayecto tarda en recorrerse unas cinco horas. Javier ha venido con su padre Antonio para poder turnarse a esperar. "Mi padre lleva aquí desde las seis de la mañana , yo he llegado a sobre las ocho".

Porque Doña Manolita lo que más reparte es ilusión, aunque no todo el mundo opina lo mismo. Es el caso de Yeray : "No creo en la lotería, pero estoy aquí por mi abuela que para algo que me ha pedido en sus 85 años, pues vengo y le hago el favor".

Yeray es la excepción, porque los datos muestran una realidad muy diferente. Desde la locura por encontrar el número 'ideal', o la fecha de un evento especial. Estas son algunas de las claves de esta famosas administración.

Los números agotados. Si tus terminaciones elegidas son el 7, el 13 o el 22, tiene que saber que estos números ya están agotados en la administración.

Los favoritos. Las terminaciones más vendidas son el 0 y el 2. ¿Pero son realmente los que más tocan? Lo cierto es que hasta ahora, en el Gordo de Navidad, el número 5 es la terminación más repetida. Hemos escuchado a los niños de San Ildefonso cantarla hasta en 32 ocasiones. Además del 5, el 4 y el 6 también cuentan con 27 repeticiones en este premio de la Lotería de Navidad.

De las administraciones más longevas de España. El Sorteo de Navidad lleva celebrándose en España 200 años, Doña Manolita, celebra este año su 118 cumpleaños. Pero no siempre ha estado ubicada en el mismo sitio. En los años 30 se trasladó a la Gran Vía de Madrid. Fue allí donde tuvo que hacer frente a la Guerra Civil. De hecho, en 1937 sufrió un bombardeo en su escaparate. El desastre fue tal que, ese año, perdió el 95% de sus clientes. Ahora está en la cercana calle del Carmen, a donde se trasladó en 2011.

Donde más toca. Ha repartido el Gordo de Navidad en 77 ocasiones en la historia del Sorteo.

La que más décimos vende. Más de 67 millones de décimos al año vende esta administración en todo el mundo. De hecho, es la que más vende en toda España.