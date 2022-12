La Lotería de Navidad es por excelencia una de las tradiciones más arraigadas de las fiestas navideñas en España. De forma más o menos inconsciente, ese 22 de diciembre es para muchos el comienzo oficial de la Navidad. Y es que este sorteo tiene algo de especial, algo o mucho que los demás no tienen.

Y eso que sabemos perfectamente que las probabilidades de que nos toque el Gordo de Navidad (o cualquiera de los premios gordos) son más bien escasas, pero aún así jugamos. Y sobre todo compartimos. Compartimos esa lotería con nuestra gente más querida: familia, amigos, compañeros de trabajo... Y ya con esa excusa, quedamos y nos echamos un café y pasamos el rato. Además... ¿y si toca?

Hay, incluso, quien compra y comparte siempre los mismos números. Y es que las tradiciones ya se sabe: son sagradas, porque son algo así como un lugar seguro. Como el retorno hacia una vida donde fuiste feliz. O más o menos...

"Las tradiciones fomentan la identidad del grupo y nos proporcionan un sentimiento de pertenencia. Algo que como seres sociales tiene un valor adaptativo que nos ha permitido desarrollarnos y crecer en comunidad durante toda la vida", explica a laSexta.com Ana Luque, psicóloga sanitaria del centro de psicología Área Humana.

Y además España es "un país de tradiciones de las que difícilmente podemos escapar", añade la experta. De hecho y según datos recientes de una encuesta realizada por la Organización de Consumidores (OCU), los españoles gastarán de media 70 euros, en la Lotería de Navidad, unos 10 euros más que el año pasado.

"La Lotería de Navidad pasó de ser una costumbre a ser una tradición. Es decir, se pasa de generación en generación y tiene una historia que compartimos, fomentando nuestro sentido de identidad", afirma.

Y además, "cada una de estas tradiciones tiene detrás una historia diferente que como seres humanos, desde la más lejana antigüedad, nos encanta escuchar y contar". Es por ello que refuerza esa idea de grupo que todos, como seres sociales, necesitamos.

Sí, la Lotería de Navidad es especial

Pero la Lotería de Navidad es especial por muchas más cosas, por mucho más -que ya es bastante- que ser una tradición que nos gusta seguir. "Es especial porque marca el inicio de esta festividad y nos pone a todos en modo 'fiesta navideña', con todo lo que eso conlleva", sostiene Luque.

Con los anuncios, con la iluminación de las calles, con las comidas y las reuniones... "Todo esto nos estimula a implicarnos más con los demás, y en definitiva a compartir y a ser incluso más solidarios. De hecho, hay estudios que muestran que somos más altruistas cuando somos más felices. Y puede quizá, que esto explique el porqué estos décimos se comparten más que en otros sorteos", añade la experta.

Pero aunque ese sorteo del 22 de diciembre sea especial, realmente no significa que nos haga más o menos felices. Tal como explica Eduardo Torres, psicólogo del Instituto Centta, "la Lotería de Navidad viene envuelta en una fachada de felicidad que no es tal, no es que nos guste tanto el día de la lotería como los rituales sociales que se crean alrededor, que precisamente vienen a traer el valor de estos encuentros para los seres humanos".

Esto es, "cuando yo cojo el décimo de lotería y lo comparto, esa asociación genera todo un ritual social que viene a reforzar ese mito de estar unidos. Por ello, la costumbre de juntarse y de ver la lotería como un espacio de encuentro. Pero esto más bien, se ha generado así por un tema publicitario", lamenta.

Por tanto, insiste el experto que "lo que nos gusta no es la lotería en sí sino las ideas que nos han asociado a ella. Además, cuando en cualquier circunstancia de este tipo se asocian elementos emocionales y sociales, al final estamos hablando de que nuestro comportamiento con el ritual no se explica desde la racionalidad, sino precisamente, desde la pertenencia a lo que simboliza ese ritual".

Además, como hemos dicho, las probabilidades de que nos toque algo 'gordo' son más bien nulas, "dicen que es más fácil que te alcance un rayo a que te toque la Lotería de Navidad", señala Luque, pero aun así, invertimos el tiempo y el dinero para comprar y compartir nuestros números.

"Tenemos algo así como la creencia mágica de que nuestro número será el ganador, lo que fomenta la ilusión y las ganas de compartir. Digamos que nos quedamos impregnados de ese espíritu navideño, al estilo de Mr. Scrooge al final del Cuento de Navidad de Charles Dickens", finaliza la experta.

