Por fin ha llegado el 22 de diciembre, día de la ilusión, de la lluvia de millones, y de la salud para quien no lo toque nada, como se suele decir en el habla popular. Y ya han empezado a salir los premios importantes, que vamos a ir recogiendo, uno a uno, en el siguiente mapa de laSexta.com. El primero de ellos en salir ha sido un quinto premio, el 54274 , que ha salido en torno a las 09:40 de la mañana, y que ha caído íntegro en el municipio de Teruel.

Una de las cosas que más curiosidades despierta este Sorteo de la Lotería de Navidad es si cae íntegro en alguna administración o si, por el contrario, resulta muy repartido, como el Gordo de 2022, el 05490, que llevó millones a 68 localidades distintas.

En el siguiente mapa vas a poder ir viendo, en tiempo real, la localización de los premios principales de este Sorteo de Navidad. Al pinchar en cada punto, que será mayor o menos en función de si se trata del Gordo, el segundo premio, el tercero, o los cuartos y quintos, aparecerá la administración agraciada, así como el número y su dirección.

Otras de las cuestiones que suscita gran emoción es la hora a la que salen los premios, si tardan o si son madrugadores, como el de 2019, el 26590, que se cantó apenas diez minutos después de que empezaran a girar los bombos; esta emoción se multiplica cuando, de repente, los niños de San Ildefonso cantan premios seguidos, que estén en el mismo alambre o tabla. En este caso, la emoción en el salón del Teatro real llega hasta a los salones de nuestras casas o a los altavoces de nuestros dispositivos a través de la emisión del sorteo.

Lotómetro de laSexta

En cualquier caso, si lo que deseas es ir comprobando si te ha tocado algo, la mejor herramienta que te recomendamos es el Lotómetro de laSexta. En este sencillo comprobador de lotería puedes introducir previamente todos tus números y la cantidad que juegas, y con solo dar a comprobar el Lotómetro te irá diciendo si tus números están agraciados o no.

Además, no necesitas introducirlos cada vez, pues el Lotómetro te los guarda. En cualquier caso, hay que recordar que no será un resultado oficial hasta que Loterías y Apuestas del Estado no publique el listado oficial.