Un influencer se hace con el décimo de la Lotería de Navidad que, según ChatGPT, podría ser el Gordo: este es el número

Uno de los creadores de contenido favoritos de Aruser@s, @soydelacruzphto, le ha preguntado a ChatGPT qué número va a tocar este año en el Gordo de la Lotería de Navidad y la IA le ha dado una respuesta. Angie Cárdenas ya está tomando nota.

Alfonso Arús tiene entre manos una información que sabe que va a interesar, y mucho, a Angie Cárdenas. La colaboradora de Aruser@s se muestra inquieta. Y es que ella sabe bien de qué está a punto de hablar el presentador: de la Lotería de Navidad. El programa de laSexta se hace eco de un vídeo viral de uno de sus creadores de contenido favoritos, @delacruzphto.

El influencer le ha preguntado a ChatGPT cuál va a ser el número al que le va a tocar el Gordo y la IA le ha dado una respuesta. "Según los patrones y frecuencias de los premios que hay registrados me empezó a dar un montón de explicaciones matemáticas y estadísticas y finalmente me dio el número", relata.

La única administración que lo vendía está en Barcelona y De la Cruz movió sus hilos para hacerse con él, aunque es complicado, porque al parecer, la inteligencia artificial ha dado esta respuesta a más de una persona. "Luego también me llamaron otros y ahora apareces tú también...", decía el lotero confundido a su cliente.

Y este es el número que se supone que le hará rico: el 45685. En el plató del programa de laSexta, los colaboradores se convierten en niños de San Ildefonso.

