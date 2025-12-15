El "pálpito" de Alfonso Arús con la Lotería de Navidad 2025: "Este año, el Gordo lo vamos a dar nosotros"

Este año, Aruser@s no para ni el 22 de diciembre. Alfonso Arús y los colaboradores del programa de laSexta estarán en directo durante la celebración del Sorteo Extraordinario, repartiendo ilusión y felicidad como nunca antes.

Una mujer que paseaba por el centro de Barcelona se encontró en un banco público una bolsa con 60 décimos de Lotería de Navidad dentro... y un nombre. La señora decidió actuar de la forma correcta y la entregó a la Guardia Urbana. Una noticia extraordinaria que demuestra que aún quedan personas buenas en este mundo y que nos cuenta Alba Sánchez en Aruser@s.

Las autoridades no tardaron en encontrar a la propietaria de la bolsa, pero para ello tuvieron que buscar en Cantabria. "Un acto de honestidad brutal, la verdad. No sé si todos aquí lo hubiéramos hecho", bromea la periodista.

Pero lo que sí sabemos con seguridad es que Alfonso Arús y los colaboradores del programa (incluidos Angie Cárdenas y Javier Ricou, los tertulianos más loteros) serán los encargados de dar las buenas nuevas de la mañana del día 22 de diciembre en laSexta.

La Lotería de Navidad, en Aruser@s

Ellos serán quienes, en directo, nos vayan informando de todo lo que acontece en el Teatro Real, repartiendo alegría e ilusión como nunca antes entre sus telespectadores.

Por si fuera poco, el presentador tiene "un pálpito": "El Gordo va a salir antes de las 11 h y lo vamos a dar nosotros".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.