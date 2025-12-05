Así funciona la IA que te sugiere el mejor décimo para la Lotería de Navidad en una administración de Lleida

Una administración de Lotería ofrece la ayuda de una IA para sugerir los mejores décimos de cara a la Lotería de Navidad. ¿Pero en qué se basa esta inteligencia artificial? ¿Tiene algún tipo de fiabilidad?

Adaptarse a las nuevas tecnologías es clave, pero también hay que saber cómo hacerlo. En la actualidad, uno de los elementos que más dudas suscita pero también más interés es el uso de la inteligencia artificial, que está adquiriendo cada vez más relevancia y se está aplicando cada vez a más usos. Aunque seamos claros: a día de hoy, hay muchas cosas que la IA no puede hacer. Y que, probablemente, nunca pueda.

Una de ellas, aunque no la más importante pero sí interesante a estas alturas del año, a pocas semanas de que se celebre el sorteo de la Lotería de Navidad, es la predecir el Gordo. No hay manera posible de que científicamente se pueda adivinar el número que va a llevarse el primer premio del sorteo del 22 de diciembre. Aun así, la IA puede ayudar a sugerir algunos décimos, basándose en algunas informaciones recogidas. De hecho, una administración de Lotería de Lleida, Rosa de Ponent, ofrece a sus clientes un servicio de 'lotería inteligente' para ofrecer diferentes números para el sorteo.

"Nuestro sistema heurístico inteligente, creado por GADMIN®, te ayudará a elegir tus décimos de Lotería" no sólo para el sorteo navideño, sino para cualquier otro. ¿Pero en qué se basa este sistema? En primer lugar debemos entender lo que es la heurística. La RAE define lo heurístico de cuatro maneras diferentes, haciendo referencia a técnicas de indagación o descubrimiento, búsqueda o investigación de documentos o fuentes históricas e incluso, en algunas ciencias, "una manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc.".

Ahora bien, la heurística, en términos generales, tiene más importancia en el campo de la psicología que desde el punto de vista matemático. ¿Entonces, qué hace esta IA heurística con la Lotería de Navidad? Ofrece unos resultados en función de una serie de datos, aunque no necesariamente relacionados con la probabilidad de ganar el Gordo que, insistimos, es muy baja. Es decir, esta IA ayuda a tomar una decisión, pero no quiere decir que con esta decisión sea más fácil obtener el primer premio de la Lotería de Navidad.

Para ello, este sistema utiliza "estadísticas recopiladas de sorteos anteriores, coincidencias numéricas y curiosidades personalizadas para crear sugerencias muy interesantes", según explican. Pero la realidad es que la selección del número de la Lotería de Navidad a través de este sistema es igual de válido que optar por una fecha de un acontecimiento histórico relevante, o familiar (una boda, un cumpleaños, el nacimiento de un hijo...), o que revisar detalladamente cuáles han sido las terminaciones más premiadas en la historia para tratar de localizar los números más probables. Nada de esto es válido, porque en cada sorteo, las probabilidades vuelven a ser las mismas: 1 entre 100.000 de llevarse el Gordo. Aquí, sólo funciona la suerte.

Hemos 'jugado' con este sistema y nos ha sugerido diferentes números, en función de distintos aspectos. En una ocasión sugiere el número 22012, un décimo que incluye un "Número Maestro" (22, los dos patitos), de "gran relevancia en la numerología"; en otra, un número curioso, el 87488, porque "la suma de los dígitos ha resultado ganadora un total de 35 veces". Sí, es una curiosidad, pero nada de esto lo hace más probable. Otro, el 01292, representa la suma de las cifras de la fecha en la que se celebra el sorteo si se suman los dígitos de este décimo, dicen. Pero esta IA también propone números fáciles de recordar o directamente décimos con alta disponibilidad en la administración en cuestión.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.