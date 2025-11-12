Este es el anuncio de la Lotería de Navidad de 2025 que sí verás en la TV

El anuncio original de la Lotería de Navidad de 2025 dura más de cinco minutos, pero todos sabemos que en televisión se verá mucho más corto: esta es la versión reducida, de minuto y medio de duración.

El anuncio de la Lotería de Navidad siempre levanta mucha expectación. Hubo un año, 2017, en el que lo firmó Alejandro Amenábar: 'Danielle', una historia de amor marciano que más que un spot... era un corto bien largo. 20 minutos duraba, el mismo tiempo que dura un episodio de una sitcom común. Pero siempre, para televisión, existen versiones reducidas. En 2025, una historia al más puro estilo cuento navideño protagoniza el anuncio del sorteo, con una duración superior a los 5 minutos. En la presentación del anuncio es imprescindible conocer toda la historia, pero es cierto que para que entre como publicidad en televisión, también necesita algún que otro recorte.

De hecho, ha sido un usuario de las redes sociales quien, tras la publicación del anuncio, ha puesto esta cuestión sobre la mesa: "El anuncio de este año es bastante curioso. Los guionistas han tenido que tirar de imaginación para innovar, sin perder el aire de sensibilidad característico. Eso sí, a ver cómo cuentan la historia en 30 segundos... porque el original es de 5 minutos", asegura Manu González en X (Twitter). No son 30 segundos, pero sí un minuto y medio, un tiempo más asequible para poder presentar el anuncio en los espacios publicitarios de la televisión.

La agencia Proximity Madrid, encargada de la producción del spot, ha sabido recortar la historia para, sin olvidar detalles, ofrecer una versión reducida del anuncio del sorteo navideño con cierta clase. Y lo hace jugando con las velocidades: la primera mitad del anuncio, en la que se desarrolla toda la investigación de la protagonista, Vero, se presenta a toda velocidad. Pero es cuando llega el final, el (lacrimógeno) desenlace del anuncio cuando ralentizan el ritmo. Porque lo esencial de la historia, la sensibilidad del anuncio, no puede presentarse al mismo ritmo.

Es precisamente el último medio minuto el que muestra lo que quiere mostrar el anuncio: las cosas verdaderamente importantes en la vida. Y tras un minuto de cambios de ritmo, de escenas rápidas, dan el salto a una escena final, más calmada y pausada, llena de emotividad, que acaba prácticamente como el original. "A vosotros os tocó un quinto premio; a la abuela y a mí... el Gordo".

