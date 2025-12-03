Los últimos números premiados de la Lotería de Navidad... y un Gordo repetido en la historia

Los españoles hacemos números para tratar de localizar el número perfecto para hacerse con el Gordo de la Lotería de Navidad. Pero todo es cuestión de suerte. Y la suerte agració a todos estos números en los últimos años.

Un año repartidísimo; otro, íntegro en una sola localidad. Nunca se sabe dónde va a caer el Gordo y, desde luego, nadie sabe en qué número lo hará. Pero todos los que participan en el sorteo hacen números, especialmente en las últimas semanas antes del sorteo, para tratar de localizar el número que llevará los 400.000 (brutos, recuerda) euros a su casa.

Y entre los trucos que algunos utilizan está el de recordar los números premiados de los últimos años. El sorteo de la Lotería de Navidad tiene más de 200 años de historia y, por lo tanto, son más de 200 los números que han salido en los bombos a lo largo de todos estos años. Aunque hay que recordar que no siempre los números que entraban en sorteo eran los mismos: hace años que son 100.000 los números que pueden llevar el Gordo, pero hubo un tiempo en el que eran muchos menos.

En todos estos años, la terminación más premiada de la Lotería de Navidad ha sido, con diferencia, el 5: en total, 32 veces el Gordo ha terminado en este número. Pero lo cierto es que en los últimos 25 años, sólo ha salido este número en tres ocasiones, la última vez, en 2008, cuando el 32365 repartió suerte entre Torrevieja, Barcelona, Sant Quirze del Vallès, Oñati, Quesada, Madrid, Allariz, Soria y Zaragoza. Para el sorteo de 2025, este número sólo se vende en Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y San Vicente del Raspeig (Alicante). Estos son los números a los que les que ha tocado el Gordo en el último cuarto de siglo:

2000 → 49740

2001 → 18795

2002 → 08103

2003 → 42473

2004 → 54600

2005 → 20085

2006 → 20297

2007 → 06381

2008 → 32365

2009 → 78294

2010 → 79250

2011 → 58268

2012 → 76058

2013 → 62246

2014 → 13437

2015 → 49140

2016 → 66513

2017 → 71198

2018 → 03347

2019 → 26590

2020 → 72897

2021 → 86148

2022 → 05490

2023 → 88008

2024 → 72480

En los números agraciados desde el año 2000 hay algunas curiosidades, como que 12 de los 25 números, prácticamente la mitad, han terminado en 7 y 5, las dos terminaciones más repetidas estos años. Otra cosa curiosa es que de las terminaciones más frecuentes en la historia, 6 y 4 —las más repetidas después del 5—, sólo han salido una vez cada una: el 06381, que salió en 2007, y el 78294, premio Gordo en 2009. Y aunque no es frecuente, también en este cuarto de siglo el Gordo ha terminado, una vez, en 13, un número asociado a la mala suerte que, sin embargo, levanta mucha expectación cada año.

En todos estos años, sólo en ocho ocasiones el Gordo cayó íntegramente en una localidad: el 49740se fue para Segovia en el año 2000, mientras que en 2004 todo el primer premio (54600) se lo llevó Sort, en Lleida. Al año siguiente, el único municipio agraciado fue Vic, gracias al 20085, y en 2009 todo se quedó en Madrid, gracias al número 78294. En 2011, fue Grañén, en los Monegros (Huesca), el que vendió todos los décimos del 58268, que se llevó el primer premio; mientras que en 2015 el 49140se vendió íntegramente en Roquetas de Mar. Madrid, como era de esperar, también repitió como único agraciado en esta época, concretamente en 2016, con el 66513, el único Gordo acabado en 13 de los últimos años. El año pasado, en 2024, el primer premio se vendió por completo en Logroño, donde se repartieron los millones del Gordo gracias al 72480.

El Gordo de 2006, un repetido de la historia

En 2006, el primer premio se fue para el número 20297, que se había vendido en Vitoria, Alicante, Benidorm, Onil, Fuenlabrada, Santiponce, Almazán y Valencia. Pero lo cierto es que ese año no salió un número 'nuevo': esta fue una de las dos ocasiones en las que se ha repetido el Gordo a lo largo de la historia.

Muchos, muchos años antes, en 1903, ya había salido esta misma combinación en el sorteo de Lotería navideña. Eso sí, en aquella ocasión, como era habitual, se fue sólo para un territorio: A Coruña.

