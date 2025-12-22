Alba Yadira e Italy Andrea, las niñas de San Ildefonso que han cantado El Gordo de la Lotería de Navidad 2025

A las 10:44 horas, Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores, niñas de San Ildefonso y veteranas del sorteo, han cantado el número 79.432, El Gordo de la Lotería de Navidad 2025, dotado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo).

A las 10:44 horas de este lunes, el Teatro Real de Madrid se llenó de gritos, aplausos y emoción desbordante: el número 79432 se convirtió en El Gordo de la Lotería de Navidad, dotado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo). Y las protagonistas de este momento histórico fueron dos niñas de San Ildefonso: Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores, que cantaron número y premio mientras Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo sacaban las bolas.

Alba e Italy ya son veteranas: Alba Yadira cantó el segundo premio el año pasado, y Italy Andrea también tiene experiencia en este sorteo. Pero nada las preparó para la emoción de anunciar El Gordo, y sus caras al escuchar los cuatro millones por serie lo decían todo: asombro, alegría y un instante que quedará grabado en su memoria para siempre.

Antes de El Gordo, las pequeñas habían entregado dos quintos premios: los números 23112 y 60649, dotados con 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo). Pero fue al cantar 79432 cuando el Teatro Real se convirtió en un espectáculo de emociones: gritos, saltos y aplausos se mezclaban con la felicidad de los premiados y del público, que celebraba la suerte como si fuera una final de la Champions.

El Gordo ha repartido la fortuna principalmente en León, especialmente en La Bañeza con 117 series vendidas, en Villablino (50 series) y en La Pola de Gordón (15 series). También ha caído en Madrid, en el distrito de Ciudad Lineal, donde se vendieron 16 series.

Para Alba e Italy, este 22 de diciembre será inolvidable. Dos quintos premios y El Gordo, y unas voces que hoy se han ganado un lugar especial en la historia de la Lotería de Navidad.

