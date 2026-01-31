Lotería Nacional de hoy | Comprueba el resultado del sábado 31 de enero de 2026

Este sábado 31 de enero la Lotería celebra el Día de San Antón, patrón de los animales, con su lista de premios habituales. Comprueba cuáles son los números ganadores en laSexta.

Los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y ONCE del sábado traen premios muy codiciados por los jugadores. La Lotería Nacional se juega a las 13:00h, pero no es el único sorteo del día. El Triplex y Super Once anuncian resultados a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. El Sueldazo de la ONCE, que sortea 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años, tiene lugar a las 21:25h.

La Bonoloto por su parte se juega a las 21:30h, y La Primitiva de las 21:40h premia a los ganadores de categoría especial.

Resultados de la Lotería Nacional

El sorteo de Lotería Nacional celebrado este sábado, 31 de enero, reparte el primer premio 1.300.000 euros a la serie y 130.000 euros al décimo del número pendiente de confirmación. El segundo, 250.000 euros a la serie y 25.000 euros al décimo, corresponde al pendiente de confirmación Los números del reintegro son pendiente de confirmación.

Lotería Nacional

La Lotería Nacional es uno de los juegos de suerte populares y tradicionales de España. Se realiza dos veces a la semana: los jueves y los sábados. Este sorteo, de gran arraigo en la sociedad española, es responsabilidad de Loterías y Apuestas del Estado, que a su vez depende del Gobierno de España y del Ministerio de Economía y Hacienda.

El precio de venta estándar de los jueves es de 3 euros el número. Sin embargo, los sábados ordinarios, como es el caso de hoy, asciende a 6 euros. En sorteos extraordinarios asociados a fechas puntuales y los celebrados los considerados sábados especiales, el precio varía entre 12, 15 y 20 euros el boleto.

