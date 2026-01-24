Ahora

Juegos ONCE

Triplex de hoy | Comprueba los 5 resultados del sábado (24 de enero de 2026)

El juego diario de la ONCE ofrece un total de 5 resultados cada sábado. Comprueba los números ganadores en los sorteos del 30 de agosto de 2025.

El Triplex de la ONCE reparte premios en los cinco sorteos de este sábadoEl Triplex de la ONCE reparte premios en los cinco sorteos de este sábadolaSexta

La semana está a punto de llegar a su fin. Pero antes quedan dos sorteos más del Triplex por celebrarse. El Triplex, que al igual que el Super Once se celebra todos los días, tiene cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h.

A partir del primer sorteo del Triplex, puedes ir consultando todos los números premiados de este sábado, como ocurrió con el sorteo de este viernes.. Ambos están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE):

  • Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación
  • Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

Premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

  • Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
  • Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
  • Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
  • Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
  • Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
  • Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Suspendido el servicio de Rodalies por la "incapacidad" de operar la red con total seguridad
  2. Puente descarta dimitir mientras habla de "pequeñas muescas" y un "posible defecto de fábrica" en el carril roto que la CIAF apunta como causa del accidente
  3. La borrasca Ingrid activa avisos en todo el país por viento, oleaje y nevadas este sábado
  4. 'Julio inédito', los temas que no has escuchado: el mito al que España perdonó todo
  5. Ni vasallos ni esclavos: los líderes europeos saben que no pueden bajar la guardia ante una brecha con EEUU cada vez más evidente
  6. Equipo de Investigación revisa todas las irregularidades que se dan durante un periodo de rebajas: "Los productos deben estar comercializados 30 días antes"