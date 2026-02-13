Ahora

Sorteos del viernes

Comprueba el resultado ganador del Euromillones del viernes 13 de febrero de 2026

Comprueba los números premiados del Euromillones de hoy, viernes 13 de febrero, en laSexta.com.

Números de la combinación ganadora del sorteo de Euromillones del viernesNúmeros de la combinación ganadora del sorteo de Euromillones del vierneslaSexta

Para este viernes 13 de febrero de 2026, los resultados del sorteo del Euromillones son:

  • Combinación ganadora: 09 13 31 37 40
  • 'Estrellas': 6 y 9
  • El Millón de Euromillones: XTM99382

Además de este, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, ambos de la Organización Nacional de Ciegos, el de la Bonolotoy el Eurojackpot.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. El emotivo reencuentro de Marisol con su hija Yoselyn tras su terrible detención por parte del ICE: "Me encadenaron. Me dolía el corazón allí"
  2. El PSOE se revuelve tras la crítica de Óscar López a Javier Lambán, pero acusa al PP de engordar la polémica
  3. Hacienda eleva a un millón de euros los pagos de las gasistas a Equipo Económico y halla "cajas de seguridad" de las que se desconoce el beneficiario
  4. El Gobierno trabaja en un plan de vivienda que contempla penalizar en el IRPF a los caseros que suban el alquiler
  5. EEUU y Europa miden sus diferencias en Múnich con la sombra de Trump haciendo temblar el orden mundial
  6. Los maltratos de la guardería de los horrores de Algemesí, documentados en más de 20 vídeos: golpes, insultos, vejaciones...