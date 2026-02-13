Comprueba el resultado ganador del Euromillones del viernes 13 de febrero de 2026

Números de la combinación ganadora del sorteo de Euromillones del viernes

Comprueba los números premiados del Euromillones de hoy, viernes 13 de febrero, en laSexta.com.

Para este viernes 13 de febrero de 2026, los resultados del sorteo del Euromillones son:

Combinación ganadora: 09 13 31 37 40

'Estrellas': 6 y 9

El Millón de Euromillones: XTM99382

Además de este, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, ambos de la Organización Nacional de Ciegos, el de la Bonolotoy el Eurojackpot.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).