Eurojackpot | Comprueba el resultado del sorteo de hoy, viernes 13 de febrero de 2026

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del viernes 13 de febrero de 2026.

Para este viernes 13 de febrero de 2026, los resultados del sorteo de la lotería europea Eurojackpot son:

  • Combinación ganadora: 1 21 44 45 46
  • 'Soles': 2 y 7

Además de este, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, ambos de la Organización Nacional de Ciegos, y el de la Bonoloto, los sorteos que se celebran a diario.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

