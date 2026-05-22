Sorteo de Eurojackpot de hoy | Comprobar el resultado de la lotería europea del viernes 22 de mayo de 2026

¿Qué números se llevan el premio del sorteo del Eurojackpot del viernes?

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del viernes 22 de mayo de 2026.

Para este viernes 22 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot:

Combinación ganadora: Pendiente de sorteo

'Soles': Pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto o el del Cuponazo de la ONCE de los viernes. Además, los viernes también hay sorteo de Euromillones.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).