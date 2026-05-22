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Comprobar Bonoloto | Resultados del sorteo del viernes 22 de mayo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del viernes 22 de mayo de 2026.

Bonoloto (viernes) | Resultado del sorteo de hoyBonoloto (viernes) | Resultado del sorteo de hoylaSexta

Para este viernes 22 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: Pendiente de sorteo
  • Número complementario: Pendiente de sorteo
  • Reintegro: Pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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