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Sorteo europeo

Euromillones de hoy | Comprobar resultado del sorteo del viernes 22 de mayo de 2026

Comprueba los números premiados del Euromillones de hoy, viernes 22 de mayo de 2026, en laSexta.com.

Esta es la combinación ganadora del sorteo de Euromillones de hoy, viernesEsta es la combinación ganadora del sorteo de Euromillones de hoy, vierneslaSexta

Para este viernes 22 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Euromillones:

  • Combinación ganadora: Pendiente de sorteo
  • 'Estrellas': Pendiente de sorteo
  • El Millón: Pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto o el del Cuponazo de la ONCE de los viernes.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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