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Viernes de la ONCE

Cuponazo de la ONCE | Comprobar el resultado del Cuponazo del viernes 22 de mayo de 2026

Comprueba en laSexta.com la combinación ganadora del premio de 6 millones de euros del Cuponazo de la ONCE del viernes 22 de mayo de 2026.

El Cuponazo de la ONCE es un sorteo que se celebra únicamente los viernesEl Cuponazo de la ONCE es un sorteo que se celebra únicamente los vierneslaSexta

Para este viernes 22 de mayo de 2026, los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: Pendiente de sorteo
  • Número de serie: Pendiente de sorteo

Los acertantes del número y la serie se llevan un premio de 6 millones de euros. Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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