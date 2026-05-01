Sorteo de Eurojackpot de hoy | Comprobar el resultado de la lotería europea del viernes 1 de mayo de 2026

¿Qué números se llevan el premio del sorteo del Eurojackpot del viernes?

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del viernes 1 de mayo de 2026.

Para este viernes 1 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

'Soles': pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto o el del Cuponazo de la ONCE de los viernes. Además, los viernes también hay sorteo de Euromillones.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).