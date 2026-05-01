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Día del Trabajador | Comprobar el resultado del Super 11 de la ONCE del viernes 1 de mayo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del viernes 1 de mayo de 2026.

Super Once del viernes | Comprueba los números premiados de cada sorteo de hoySuper Once del viernes | Comprueba los números premiados de cada sorteo de hoylaSexta

Para este viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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