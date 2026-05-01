Día del Trabajador
Euromillones de hoy | Comprobar resultado del sorteo del viernes 1 de mayo de 2026
Comprueba los números premiados del Euromillones de hoy, viernes 1 de mayo de 2026, en laSexta.com.
Para este viernes 1 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Euromillones:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- 'Estrellas': pendiente de sorteo
- El Millón: pendiente de sorteo
Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto o el del Cuponazo de la ONCE de los viernes.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).