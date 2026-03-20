Lotería europea | Comprueba el resultado del sorteo de Eurojackpot de hoy, viernes 20 de marzo de 2026

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del viernes 20 de marzo de 2026.

Para este viernes 20 de marzo de 2026, el resultado del sorteo de la lotería europea del Eurojackpot, gestionada en España por la ONCE, es:

Combinación ganadora: 2 17 21 25 30

'Soles': 2 y 6

El bote para este sorteo es de 40 millones de euros. También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once (ONCE), la Bonoloto y el Cuponazo del viernes, así como el sorteo europeo del Euromillones y el del Cupón Extra del Día del Padre de ayer.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).