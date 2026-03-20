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Sorteo de SELAE

Comprobar el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 20 de marzo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del viernes 20 de marzo de 2026.

El sorteo de la Bonoloto del viernes reparte premios a los siguientes númerosEl sorteo de la Bonoloto del viernes reparte premios a los siguientes númeroslaSexta

Para este viernes 20 de marzo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el Cupón Extra del Día del Padre de ayer.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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