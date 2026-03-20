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Sorteos de la ONCE | Comprobar resultados del sorteo del Triplex del viernes 20 de marzo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del viernes 20 de marzo de 2026.

Comprobar los premios del Triplex de la ONCE de este viernesComprobar los premios del Triplex de la ONCE de este vierneslaSexta

Para este viernes 20 de marzo de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): 237
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once, así como los resultados de ayer del Cupón Extra del Día del Padre, entre otros.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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