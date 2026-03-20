Sorteo europeo
Comprobar el Euromillones de hoy | Resultado del sorteo del viernes 20 de marzo de 2026
Comprueba los números premiados del Euromillones de hoy, viernes 20 de marzo , en laSexta.com.
Para este viernes 20 de marzo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Euromillones, con un bote acumulado de 39 millones de euros:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- 'Estrellas': pendiente de sorteo
- 'El millón': pendiente de sorteo
También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once (ONCE), la Bonoloto y el Cuponazo del viernes, así como el Cupón Extra del Día del Padre de ayer.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).