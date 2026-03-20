Comprobar el Euromillones de hoy | Resultado del sorteo del viernes 20 de marzo de 2026

Esta es la combinación ganadora del sorteo de Euromillones de hoy, viernes

Comprueba los números premiados del Euromillones de hoy, viernes 20 de marzo , en laSexta.com.

Para este viernes 20 de marzo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Euromillones, con un bote acumulado de 39 millones de euros:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

'Estrellas': pendiente de sorteo

'El millón': pendiente de sorteo

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once (ONCE), la Bonoloto y el Cuponazo del viernes, así como el Cupón Extra del Día del Padre de ayer.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).