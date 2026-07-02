EuroDreams de hoy | Comprobar el resultado del sorteo del jueves 2 de julio de 2026

Qué número ha salido en el sorteo del EuroDreams del jueves

El sorteo europeo que ofrece un 'sueño' mensual de 30.000 euros vuelve a celebrar su sorteo habitual de los jueves y en laSexta podrás descubrir cuál ha sido su resultado ganador.

Para este jueves 2 de julio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de EuroDreams:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número adicional 'sueño': pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Bonoloto de hoy, del Cupón Diario de la ONCE y de Lotería Nacional. Además, los jueves también hay sorteo de La Primitiva.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).