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ONCE | Comprobar resultados del Triplex del jueves 2 de julio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del jueves 2 de julio de 2026.

Triplex de la ONCE de hoy | Consulta los resultados de los cinco sorteos de este jueves Triplex de la ONCE de hoy | Consulta los resultados de los cinco sorteos de este jueveslaSexta

Para este jueves 2 de julio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): 780
  • Segundo sorteo (12:00h): 182
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. El juez Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO por prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso Leire
  2. Cerca de 1.174.000 personas se acogen a la regularización de migrantes, más del doble de la previsión inicial del Gobierno
  3. Venezuela cumple una semana entre escombros: luto nacional marcado por el silencio en La Guaira y vergonzosos sabotajes
  4. Orden de busca y captura contra Vito Quiles por una nueva causa: un presunto delito contra el honor hacia una persona anónima
  5. Aragón lucha contra el fuego: se reactiva el incendio de Leciñena (Zaragoza) y un nuevo foco obliga a desalojar Morillo de Monclús (Huesca)
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