Comprobar La Primitiva de hoy | Resultado del sorteo del jueves 2 de julio de 2026

La Primitiva (jueves) | Comprobar los resultados del sorteo de hoy

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 2 de julio de 2026, para La Primitiva.

Para este jueves 2 de julio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Joker: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Bonoloto de hoy, del Cupón Diario de la ONCE y de Lotería Nacional.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).