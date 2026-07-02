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Lotería de la ONCE

Cupón Diario de la ONCE de hoy | Resultado del sorteo del jueves 2 de julio de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del jueves 2 de julio de 2026.

ONCE: comprobar el Cupón Diario del jueves ONCE: comprobar el Cupón Diario del jueveslaSexta

Para este jueves 2 de julio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE y de la Bonoloto de hoy.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. El juez Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO por prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso Leire
  2. Juanma Moreno traga con la prioridad nacional de Vox: alcanzan el acuerdo a horas de votar su investidura
  3. Sin rastro de Vito Quiles: el agitador ultra sigue en busca y captura por no presentarse a dos citaciones judiciales ni al acto de conciliación previo a la querella
  4. Feijóo lo mezcla todo y los datos le desmienten: no, la población en España no aumentará ocho millones con la 'ley de nietos' y la regularización
  5. Venezuela cumple una semana entre escombros: luto nacional marcado por el silencio en La Guaira y vergonzosos sabotajes
  6. Aragón lucha contra el fuego: se reactiva el incendio de Leciñena (Zaragoza) y un nuevo foco obliga a desalojar Morillo de Monclús (Huesca)