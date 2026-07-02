Ahora

Sorteos del verano

Super 11 de la ONCE | Premios de los sorteos del jueves 2 de julio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del jueves 2 de julio de 2026.

Puedes comprobar en laSexta los números premiados del Super 11 de la ONCE del jueves Puedes comprobar en laSexta los números premiados del Super 11 de la ONCE del jueveslaSexta

Para este jueves 2 de julio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): 02 08 11 14 18 23 24 55 56 57 61 62 66 68 69 73 75 77 79 83
  • Segundo sorteo (12:00h): 03 04 05 08 17 18 19 20 34 39 54 55 60 68 69 73 76 80 83 85
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. El juez Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO por prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso Leire
  2. Cerca de 1.174.000 personas se acogen a la regularización de migrantes, más del doble de la previsión inicial del Gobierno
  3. Venezuela cumple una semana entre escombros: luto nacional marcado por el silencio en La Guaira y vergonzosos sabotajes
  4. Orden de busca y captura contra Vito Quiles por una nueva causa: un presunto delito contra el honor hacia una persona anónima
  5. Aragón lucha contra el fuego: se reactiva el incendio de Leciñena (Zaragoza) y un nuevo foco obliga a desalojar Morillo de Monclús (Huesca)
  6. "Entre bacterias y excrementos": rescatan a 16 niños que vivían confinados desde hacía años en una habitación en Ohio