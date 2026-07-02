Sorteos del verano
Super 11 de la ONCE | Premios de los sorteos del jueves 2 de julio de 2026
Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del jueves 2 de julio de 2026.
Para este jueves 2 de julio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:
- Primer sorteo (10:00h): 02 08 11 14 18 23 24 55 56 57 61 62 66 68 69 73 75 77 79 83
- Segundo sorteo (12:00h): 03 04 05 08 17 18 19 20 34 39 54 55 60 68 69 73 76 80 83 85
- Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
- Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
- Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo
Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).