Comprueba el resultado del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025

Primer sorteo del Cupón Diario de la ONCE de la semana. Comprueba si tu cupón es uno de los afortunados en un juego que reparte 35.000 euros a un número de cinco dígitos.

Arranca una nueva semana y con ella, el sorteo del Cupón Diario de la ONCE. Este juego de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se celebra de lunes a jueves, dando paso los viernes al Cuponazo y el fin de semana, al Sueldazo de la ONCE. Como buen lunes, la ONCE arranca primero con los sorteos de Super Once y Triplex, desde por la mañana, y por la noche se celebra el sorteo del Cupón Diario, cuyos resultados se publican sobre las 21:25h de la noche.

El Cupón Diario de la ONCE del lunes 8 de diciembre reparte 35.000 euros al número pendiente de confirmación. Además, hay un premio especial de 500.000 euros para el cupón que, además, tenga el número de serie pendiente de confirmación de la misma combinación.

Precio del Cupón Diario de la ONCE

Entre los sorteos de la ONCE, el del Cupón Diario es el más antiguo. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un primer premio de 35.000 euros a un número, una cuantía que asciende a medio millón de euros si, además, se acierta el número de serie. Además, gracias al sistema de 'Ganar por los dos lados', las combinaciones de cifras iniciales y terminaciones también dan premio.

Así, se premian las cuatro primeras y últimas cifras con 250 euros; las tres primeras y últimas, con 25 euros; las dos primeras y últimas, 6 euros; y se generan dos reintegros: la cifra de las decenas de millar y las unidades. El reintegro es la cantidad exacta del precio de cada cupón, que cuesta 2 euros. Cada cupón tiene un número de cinco dígitos y un número de serie.

____

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).