"Querido orgullo hetero", por @GerardoTC

Este es, quizá, el razonamiento más extendido, el que aparece una y otra vez en cada esquina, el Starbucks de los razonamientos de la homofobia “moderada”; esa homofobia que asegura no serlo; esa de “yo no tengo nada en contra, PERO”. Y este razonamiento tiene, quizá, la respuesta más sencilla del mundo: lo tienen que ir exhibiendo precisamente porque te molesta. Que te moleste ver cómo homosexuales exhiben que lo son mientras reivindican sus derechos es la demostración de que el día del Orgullo es necesario. Si te hiciéramos caso a ti, el del argumentito Starbucks de las narices, la homosexualidad debería ser discreta, como tú en el fondo sur del campo de fútbol o en un atasco, o girando el cuello 180 grados para mirar un culo. La homosexualidad debería estar escondida, ser algo de puertas para adentro, que no se note. Como eres una persona adulta y de mente abierta aceptas que exista la homosexualidad, no quieres que nadie te llame homófobo, pero no quieres verla. Te da miedo. Como las enfermedades o la muerte: están ahí, vale, pero hablemos de otra cosa. La homosexualidad debería ser invisible según tú, es decir, si aplicamos tu mierda, debería borrarse socialmente, no existir. Madre mía tu “moderación” si la analizamos, ¿eh?

"Pues si los homosexuales tienen un día para ellos, yo también quiero un día del Orgullo Hetero"

Pero vamos a ver criatura, que tienes muchas arrugas para estar todavía a nivel 'Teo va a la cabalgata y ahora quiere montar una'

Andando… A ver, cuántos añitos tiene el nene, cuántos añitos tiene, enséñamelos con la manita, cuántos añitos tiene el nene… Pero vamos a ver criatura, que tienes muchas arrugas para estar todavía a nivel “Teo va a la cabalgata y ahora quiere montar una”. No tiene sentido, de verdad. No es porque no la hagas, sino porque vas a perder el tiempo. Tú no lo estás viendo porque te has ofuscado al ver tantos colores y tanta gente contenta, pero créeme, que estás diciendo una gilipollez muy grande. De tamaño XXL, además. No tiene ni pies ni cabeza reivindicar que nadie te persigue, ni te insulta, ni te golpea, ni te quiere hacer invisible por ser heterosexual. No tiene sentido, hazme caso. Yo sé que eres de culo veo, culo quiero, pero frénate un poco y esta vez piensa. Sería como hacer una cabalgata que reivindique los derechos de los rubios en Suecia. O de los negros en casa de Eduardo Zaplana. O hacer un concierto homenaje para recaudar dinero para Amancio Ortega. O una protesta porque en España hay mucho racismo contra las personas blancas. Poder, poder, puede hacerse todo esto, si yo no te digo que no, pero es que vas a hacer el ridículo, te aviso. Y para colmo, si te paras a pensarlo, eres el mismo que hace un momento decía “a mí lo que me molesta es que se vayan exhibiendo”. Ahora sí queremos exhibir que somos idiotas subidos a una cabalgata, ¿no?

Sólo se me ocurre una salida real para esta obsesión tuya de que nos subamos a una cabalgata sin hacer el gilipollas: que los heteros seamos minoría

Pues nada, no se hable más. Por mí, con tal de no escucharte más, adelante. Vámonos todos los heterosexuales a celebrar que lo somos. Oye, pero ¿cómo lo celebramos? ¿Qué hacemos? Porque al ser un colectivo al que, lo que nos une, es el no tener problemas, va a ser complicado buscar puntos de unión. ¿A quién ponemos de icono? Yo sé lo que estás pensando, el Fary mola, pero igual no representa a las mujeres heteros, igual hay en la carroza alguna a la que no le gusta mucho que la represente un hombre machista. Y ya entramos en otro debate que cágate lorito. Imagina la que se puede montar ahí arriba con todo el mundo mirando. De Guatemala a Guatepeor sería. Es un jaleo si lo piensas. ¿Ponemos carteles reivindicativos? “Nos gusta mucho que nadie nos trate mal”. Pffff, como tú veas, pero es que tiene poco tirón ese lema, de verdad. “Orgullosos de ser heteros” podría funcionar, pero es que la condición sexual no es algo como para estar orgulloso o para dejar de estarlo. A no ser que se hayan tirado siglos diciéndote que eres un enfermo, un desviado, un depravado. En ese caso sí es normal reivindicar el orgullo de lo que eres a pesar de que te han intentado pisotear por serlo. Pero no es nuestro caso. Es un bajón esto y mira que estoy poniendo de mi parte, pero no hay por dónde cogerlo. Yo estoy ya seco de ideas. Sólo se me ocurre una salida real para esta obsesión tuya de que nos subamos a una cabalgata sin hacer el gilipollas: que los heteros seamos minoría. Y que se nos persiga durante una buena época por serlo. Y que luego nos digan que podemos serlo, pero con discreción. Va a estar complicado, porque en principio los cabrones de los homosexuales no se enfadan porque mostremos y digamos que somos heteros en público, así que tiene pinta de que les da igual, de que no van a perseguirnos, ni decirnos que nos ocultemos. ¿Ves? Han vuelto a jodernos. Primero exhibiéndose y ahora con nuestra cabalgata. Putos homosexuales… ¿Cuándo nos van a dejar vivir?