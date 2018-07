David Bowie y la visibilidad LGTBI, por @SuperFalete

EL TEXTO DE @SUPERFALETE POR EL WORLD PRIDE

En 1972, David Bowie se encontraba en la cima del mundo musical. Acababa de publicar The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, para mí su mejor disco. Ya era mundialmente conocido porque en 1969 había lanzado al mercado Space Oddity, cinco días antes de otro gran lanzamiento, el del Apollo XI, que llevaría por primera vez al hombre a la Luna. Y es que Bowie sabía siempre elegir el momento oportuno para todo.