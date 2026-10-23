Ahora

VIVIENDA

"Hay una delgada línea entre la movilización y la decepción": el aviso de Urquizu sobre la vivienda como baza electoral

Los detalles El sociólogo explica las dos caras de la lucha contra el rentismo. Empuja a la movilización pero, dada la tardanza del Gobierno para tomar medidas, también a la desafección.

vivienda Urquizu

La vivienda se ha convertido en el principal debate de los últimos meses tras el estallido social originado en el desahucio de Maricarmen. Los movimientos por el derecho a techo han sido uno de los principales focos de presión del Gobierno, que decidió convocar elecciones anticipadas. Ahora bien, ¿puede este tema ser lo que acabe con el mandato del todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez?

Preguntado por este asunto, el sociólogo Ignacio Urquizu hace hincapié en la "delgada línea entre la movilización y la decepción". Según explica, la lucha contra el rentismo y los fondos buitre, a la vista está, es llamativa y puede empujar a las personas tanto a las calles como a las urnas. Sin embargo, la tardanza en tomar medidas por parte el Gobierno también podría provocar desafección, la gente puede pensar "habéis tenido ocho años para luchar contra los fondos buitre", señala.

Así, el declive desde 2008 es notorio. Antes de la crisis, dos de cada tres jóvenes menores de 35 años era propietario de una vivienda; a día de hoy, esta cifra desciende a uno de cada tres. "Algo ha pasado, ¿el qué? Pues que los salarios no crecen al mismo ritmo que la vivienda y que los jóvenes de hoy en día cuentan con unas condiciones peores que las que tenían sus padres y sus abuelos", explica el sociólogo.

Un segundo aspecto que destaca es la longevidad. Lo que aparentemente es positivo ya que denota una calidad de vida y condiciones de vida mejores, a nivel económico implica que las familias de clase media y trabajadora deben planificarse mejor sus pensiones y, por tanto, tienen menos capacidad de ayudar a los hijos. Ahora se disfruta durante más tiempo de los padres, pero las herencias, que se presentan como otra causa principal de la desigualdad, llegan más tarde.

Con todo, es complicado predecir si la vivienda será un elemento movilizador o decepcionante. Todo dependerá de las campañas y no se conocerá el resultado hasta cerrar las urnas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo intentará gobernar aunque no sea la lista más votada pactando con Vox: "Mi primer objetivo es que Sánchez se vaya"
  2. El Supremo pide al Gobierno que le envíe la lista de excluidos del censo electoral en cinco días bajo amenaza de imputación o multa
  3. La Fiscalía pide imputar a Zapatero por malversación y el juez su lista de regalos antes de decidir si cursa comisión rogatoria a Arabia Saudí
  4. TikTok para organizar disturbios: Interior monitoriza llamamientos de redes para reventar protestas e imitar los disturbios de Francia
  5. Leonor lleva el "vértigo e ilusión" de los jóvenes a los Princesa de Asturias: "¿Cómo mantener el entusiasmo en estos tiempos de desencanto social profundo?"
  6. Rusia y Ucrania acuerdan un alto el fuego en Oleshky y la Casa Blanca le atribuye el mérito a Melania Trump