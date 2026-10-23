"Hay una delgada línea entre la movilización y la decepción": el aviso de Urquizu sobre la vivienda como baza electoral

Los detalles El sociólogo explica las dos caras de la lucha contra el rentismo. Empuja a la movilización pero, dada la tardanza del Gobierno para tomar medidas, también a la desafección.

La vivienda se ha convertido en un tema central tras el desahucio de Maricarmen, generando un debate que ha presionado al Gobierno de Pedro Sánchez, quien ha convocado elecciones anticipadas. Ignacio Urquizu, sociólogo, destaca la "delgada línea entre la movilización y la decepción", señalando que la lucha contra los fondos buitre puede movilizar a la población, pero la inacción del Gobierno podría causar desafección. Desde 2008, el acceso a la vivienda ha empeorado para los jóvenes, afectado por salarios estancados y condiciones laborales desfavorables. Además, la longevidad influye en la planificación económica familiar. El impacto electoral de este tema es incierto y dependerá de las campañas.

La vivienda se ha convertido en el principal debate de los últimos meses tras el estallido social originado en el desahucio de Maricarmen. Los movimientos por el derecho a techo han sido uno de los principales focos de presión del Gobierno, que decidió convocar elecciones anticipadas. Ahora bien, ¿puede este tema ser lo que acabe con el mandato del todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez?

Preguntado por este asunto, el sociólogo Ignacio Urquizu hace hincapié en la "delgada línea entre la movilización y la decepción". Según explica, la lucha contra el rentismo y los fondos buitre, a la vista está, es llamativa y puede empujar a las personas tanto a las calles como a las urnas. Sin embargo, la tardanza en tomar medidas por parte el Gobierno también podría provocar desafección, la gente puede pensar "habéis tenido ocho años para luchar contra los fondos buitre", señala.

Así, el declive desde 2008 es notorio. Antes de la crisis, dos de cada tres jóvenes menores de 35 años era propietario de una vivienda; a día de hoy, esta cifra desciende a uno de cada tres. "Algo ha pasado, ¿el qué? Pues que los salarios no crecen al mismo ritmo que la vivienda y que los jóvenes de hoy en día cuentan con unas condiciones peores que las que tenían sus padres y sus abuelos", explica el sociólogo.

Un segundo aspecto que destaca es la longevidad. Lo que aparentemente es positivo ya que denota una calidad de vida y condiciones de vida mejores, a nivel económico implica que las familias de clase media y trabajadora deben planificarse mejor sus pensiones y, por tanto, tienen menos capacidad de ayudar a los hijos. Ahora se disfruta durante más tiempo de los padres, pero las herencias, que se presentan como otra causa principal de la desigualdad, llegan más tarde.

Con todo, es complicado predecir si la vivienda será un elemento movilizador o decepcionante. Todo dependerá de las campañas y no se conocerá el resultado hasta cerrar las urnas.

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