La periodista Ainhoa Martínez analiza la previa al último debate, esta vez a cuatro, antes de las elecciones generales del 29N, entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau.

A las 22:00, en laSexta, podremos ver el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, organizado, al igual que el cara a cara entre los dos primeros, por la Academia de la Televisión y moderado por María Casado; será el último antes de las elecciones generales que se celebran en apenas tres días: el 29 de noviembre.

La periodista Ainhoa Martínez, de La Razón, asegura que el debate de esta noche va a ser importante, es una jornada clave porque quedan apenas tres días para votar, por lo tanto, "hay poco margen para reconducir los errores y una alta rentabilidad de los aciertos", subraya la periodista.

Además, informa que "parece que los dos principales líderes, tanto Sánchez como Feijó, van a perseverar en la estrategia que siguieron en el cara a cara" y por ende, "la incógnita o lo más interesante de este debate", apunta, va a ser "la actuación tanto de Abascal como de Ada Colau, que están viendo que hay una fuga de votantes que se van hacia el principal partido".

"Vox parecía que estaba chupando mucho al Partido Popular, pero a raíz de la actuación de Feijóo en el cara a cara y de algunos errores no forzados de Abascal, parece que esa fuga se está revirtiendo", analiza Martínez.

Es por ello que "ellos quieren puntuar, pero tienen que tener cuidado de no equivocar al enemigo porque eso tampoco se percibiría bien por su electorado", concluye la periodista.

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