Los detalles Los candidatos socialista y 'popular' a la Presidencia del Gobierno han confrontado sus posturas sobre la vivienda en el cara a cara celebrado en la Academia de Televisión.

La Academia de Televisión ha sido el escenario del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que se transmitió en laSexta. Durante el encuentro, los líderes de los principales partidos políticos de España discutieron sobre cinco grandes bloques temáticos: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, migración y política exterior, y corrupción y regeneración democrática. El debate comenzó con el tema de la vivienda, un asunto crucial para los españoles y motivo del adelanto electoral. Ambos candidatos dispusieron de ocho minutos para presentar sus propuestas y debatir sus diferencias en este ámbito.

La Academia de Televisión ha acogido este jueves el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, un debate que se ha podido ver en laSexta con los líderes de los dos principales partidos políticos españoles.

Los dos han confrontado ideas sobre cinco grandes bloques: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, migración y política exterior y corrupción y regeneración democrática.

El primero de ellos ha sido el bloque de vivienda, una de las principales preocupaciones de los españoles y precisamente el ámbito que fue detonante del adelanto electoral.

Ambos candidatos han tenido ocho minutos para poder expresar sus propuestas e ideas sobre la vivienda y han confrontado con el adversario político las diferentes posturas que han mostrado.

Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer

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