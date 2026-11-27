Los detalles Los candidatos a la presidencia del Gobierno en las elecciones del 29N: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) han confrontado sus propuestas y promesas para frenar la corrupción política en el debate a cuatro.

El jueves 26 de noviembre se celebró en laSexta el último debate de la campaña electoral para las elecciones del 29N. En este debate participaron Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), quienes confrontaron sus propuestas sobre temas clave, destacando la corrupción en la política. El PSOE fue el más atacado en este bloque, con menciones a casos como los de Ábalos y familiares del presidente. Organizado por la Academia de Televisión, el debate se dividió en cinco bloques de 20 minutos cada uno, incluyendo vivienda, economía, política social, corrupción y migración. Cada candidato tuvo un minuto inicial y final.

Este jueves 26 de noviembre hemos vivido en laSexta el último debate de esta campaña electoral para las elecciones del 29N. Un debate a cuatro en el que el candidato del PSOE, Pedro Sánchez; el del PP, Alberto Núñez Feijóo; el de Vox, Santiago Abascal; y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau; han confrontado sus propuestas sobre los temas que de verdad importan. Entre ellos, la corrupción en la política.

Sin duda, los casos de corrupción que han azotado esta legislatura han estado más que presentes en este debate a cuatro. Y es que, ningún candidato ha dejado pasar la oportunidad de acusarse o recordarse determinados casos o actuaciones.

Aunque el más atacado en este bloque sobre corrupción han sido el PSOE y su candidato. Tanto PP como Vox han recordado a los votantes, durante la campaña y en este encuentro, casos como el de Ábalos, Koldo o los que afectan a los familiares del actual presidente del Gobierno: Begoña Gómez y David Sánchez.

El debate, que al igual que el cara a cara entre Sánchez y Feijóo de la semana pasada, ha sido organizado por la Academia de Televisión. En él, se ha consensuado hasta los mínimos detalles tras negociar las cuatro fuerzas políticas presentes; es decir, PSOE, PP, Vox y Frente Amplio.

El debate a cuatro se ha dividido en cinco bloques: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática y, por último, pero no menos importante, migración y política exterior. Cinco bloques con una duración de 20 minutos por cada sección.

Además, cada candidato ha contado con un minuto inicial y uno final, el llamado minuto de oro con el que se ha cerrado este debate a cuatro. También con un orden por sorteo.

*Vuelve a ver completo el debate a cuatro en atresplayer.

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