Los detalles La crisis de vivienda ha impulsado el adelanto electoral y por eso ha sido el tema inicial del debate a cuatro. Los candidatos han hecho propuestas muy diferentes que van desde la construcción de un millón de viviendas a la expropiación a grandes especuladores.

La Academia de Televisión organizó un debate entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), de cara a las elecciones del 29N. El tema inicial fue la crisis de vivienda, un asunto crucial que contribuyó al adelanto electoral tras el rechazo al decreto Maricarmen. Feijóo propuso construir un millón de viviendas, Sánchez sugirió bajar los precios del alquiler, Colau defendió expropiar a fondos buitre y Abascal mencionó la remigración. El debate continuó con temas de economía, políticas sociales, corrupción y migración.

La Academia de Televisión ha organizado el gran debate a cuatro para las elecciones del 29N entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio).

El primer bloque en ser abordado ha sido el de vivienda. Se trata del problema que más preocupa a la ciudadanía y que ha influido de manera determinante en el adelanto electoral, convocado tras la caída en el Congreso del decreto Maricarmen.

Los candidatos han contrapuesto sus iniciativas para atajar la crisis de vivienda que se vive en España. Feijóo ha vuelto a incidir en la necesidad de construir un millón de viviendas del PP, mientras que Sánchez ha abogado por reducir los precios del alquiler. Colau ha defendido la expropiación a fondos buitre y Abascal ha subrayado la remigración.

Cada uno ha tenido cinco minutos de intervención para intentar convencer al electorado. Una vez concluido el bloque, han dado paso a los otros cuatro: economía y fiscalidad; políticas sociales y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

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